Das Wetter: Viele Wolken und örtlich Regen, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend Wolken, nur im Südosten noch zeitweise sonnige Abschnitte. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, an den Alpen Schneefall. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen meist bedeckt und zeitweise Regen. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag wechselhaft. Höchstwerte 3 bis 10, in den Nächten +3 bis -4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 15:00 Uhr