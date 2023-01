Das Wetter: Viele Wolken und örtlich Regen, bis 10 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutsche Bobfahrerinnen holen Dreifachsieg in Winterberg

Zum Wintersport: Nach ihrem Erfolg im Monobob gestern hat Olympiasiegerin Laura Nolte heute in Winterberg auch im Zweierbob einen Sieg eingefahren. Bei einer dominanten Vorstellung der BSD-Fahrerinnen führte sie das deutsche Podium vor Lisa Buckwitz und Kim Kalicki an. - Am letzten Tag der Tour de Ski in Val di Fiemme hat Katharina Hennig beim steilen "Final Climb" den 19. Platz erreicht. Nach ihrem Weltcupsieg gestern verlor die 26-Jährige damit in der Gesamtwertung an Boden und rutschte auf Rang fünf ab. Das ist dennoch das beste Ergebnis einer deutschen Langläuferin bei dem mehrtägigen Klassiker. Der Gesamtsieg ging an die Schwedin Frida Karlsson.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2023 13:30 Uhr