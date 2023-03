Das Wetter: Viele Wolken und immer wieder Schnee oder Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz zieht positives Zwischenfazit der Regierungsarbeit

Meseberg: Bundeskanzler Scholz hat trotz der verschiedenen Konflikte in der Ampel-Koalition ein positives Zwischenfazit der Regierungsarbeit gezogen. Mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs sagte der Kanzler bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg, man führe Deutschland sicher durch die Krise. Zu Gast war auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Angesprochen auf die FDP-Haltung gegen das geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor in der EU ab 2035 sagte sie, man sei in konstruktivem Dialog. FDP-Chef Lindner hat unterdessen im ZDF bekräftigt, dass seine Partei beim Streit um das EU-weite Verbrennerverbot auf die Zulassung synthetischer Kraftstoffe besteht.

