Das Wetter: Viele Wolken und gebietsweise sonnig bei 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und nur gebietsweise sonnige Abschnitte bei 15 bis 20 Grad. Ab dem Nachmittag in Franken und der Oberpfalz vereinzelt Schauer und an den Alpen ein wenig Regen. In der kommenden Nacht an den Alpen weiter vereinzelt Regen, sonst teils bewölkt, teils klar bei 8 bis 3 Grad. Morgen im Südosten teils länger sonnig, sonst vielerorts wolkig und ab Nachmittag gebietsweise Schauer und Gewitter. Am Donnerstag und Freitag weiterhin bewölkt und regnerisch bei Werten zwischen 11 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 10:00 Uhr