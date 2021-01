Das Wetter: Viele Wolken und etwas Schnee, später trocken bei 0 bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs noch stark bewölkt mit etwas Schnee oder Schneeregen. Am Nachmittag meist trocken und vor allem am Alpenrand etwas Sonne bei 0 bis 3 Grad. Morgen überwiegend trocken und teils sonnig, teils bewölkt. Am Sonntag von Südosten her Schneefall, später Schneeregen. Am Montag wieder trocken. Höchstwerte -1 bis + 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 06:00 Uhr