Das Wetter: Viele Wolken, später freundlicher, bis 4 Grad

EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist tot

Aviano: Der Präsident des Europaparlaments, der Italiener David Sassoli, ist tot. Er starb am frühen Morgen in einem Krankenhaus in Aviano in Nordost-Italien. Gestern hatte das Parlament mitgeteilt, dass der Politiker wegen einer schweren Erkrankung in einer Klinik sei. Er hatte sich bereits seit dem zweiten Weihnachtstag in ärztlicher Behandlung befunden. Alle Termine waren abgesagt worden. Sassolis Sprecher erklärte, Zeit und Ort der Beerdigung würden in den kommenden Stunden bekanntgegeben. Der Politiker gehörte der sozialdemokratischen Partei Partito Democratico an. Seit 2009 war er Abgeordneter im Europaparlament. 2019 wurde er dessen Präsident. Sassoli wurde 65 Jahre alt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 06:00 Uhr