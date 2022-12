Das Wetter: Viele Wolken, örtlich Regen oder Schnee, bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es vielerorts bewölkt. Besonders im Norden und im Bayerischen Wald gibt es örtlich Regen oder Schneeregen, in höheren Lagen auch Schnee. An den Alpen kommt im Laufe des Tages die Sonne raus. Es wird höchstens 2 bis 5 Grad warm. In der Nacht meist bewölkt und hie und da etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte um 0 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt. Am Donnerstag in Alpennähe freundlicher. Höchstwerte zwischen 0 und 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 06:00 Uhr