Das Wetter: Viele Wolken, örtlich Regen oder Schnee, bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und gebietsweise Regen, oberhalb von 700 Metern Schnee. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. In der Nacht vor allem Richtung Norden und Osten noch Regen oder Schnee. +3 bis -6 Grad. Auch morgen sowie am Mittwoch und Donnerstag viele Wolken. Streckenweise etwas Regen oder Schnee. Nur an den Alpen auch sonnig. Wenig Temperaturänderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 15:00 Uhr