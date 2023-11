Das Wetter: Viele Wolken, örtlich Regen, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt oder trüb, in Alpennähe regnerisch, in Unterfranken auch sonnig. Höchstwerte zwischen minus 1 Grad im Landkreis Hof und plus 5 Grad am Bodensee. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig, örtlich neblig, Abkühlung auf Werte um minus 1 Grad. Morgen erst neblig, später freundlich, in Franken auch Regen. Und die weiteren Aussichten: Am Freitag und Samstag recht windig, dazu örtlich Regen und Schneefall bis ins Flachland. Höchstwerte 0 bis 9, Tiefstwerte in der Nacht 7 bis minus 3 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2023 09:45 Uhr