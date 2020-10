Das Wetter: Viele Wolken, örtlich Regen, bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, nur vereinzelt kurz sonnig. Von den oberbayerischen Alpen bis in den Raum Passau zeitweise etwas Regen, örtlich einzelne Schauer. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 6 und 0 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Wechselnd bewölkt mit meist nur kurzen sonnigen Abschnitten. Am Mittwoch in Nord- und Ostbayern häufig Regen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Tiefstwerte 5 bis minus ein Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2020 15:00 Uhr