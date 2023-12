Das Wetter: Viele Wolken, örtlich auch Sonne, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zumeist bewölkt mit kurzen freundlichen Abschnitten bei Höchstwerten zwischen 2 und 8 Grad. In der Nacht örtlich Nebel bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern teils Wolken, teils Sonne bei höchstens 9 Grad. Die weiteren Aussichten: kaum Wetter-Änderung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 15:45 Uhr