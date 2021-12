Das Wetter: Viele Wolken, nur an den Alpen Sonne, bis 6 Grad

Kinderschutzbund kritisiert freiwillig ungeimpfte Erwachsene

Berlin: Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes Hilgers hat kritisiert, dass in der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche oft die Interessen der Erwachsenen im Vordergrund stünden. Hätten wir eine höhere Impfquote bei den Erwachsenen, hätte man nicht so heftig über das forcierte Impfen von Kindern diskutieren müssen, sagte er wörtlich. Verantwortlich seien die Erwachsenen, die zu stur gewesen seien, sich impfen zu lassen. Hilgers rät Eltern, sich vor einer Impfung ihrer Kinder gründlich beraten zu lassen. Von Massen-Impfaktionen an Schulen oder Kindertagesstätten rät er derzeit ab. Vorher müsse es eine allgemeine Empfehlung für eine Kinderimpfung von der Ständigen Impfkommission geben, so Hilgers.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 16:00 Uhr