Das Wetter: Viele Wolken, mitunter Schnee und Regen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger anhaltender Regen, der später örtlich bis in tiefere Lagen in Schnee übergeht. Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Achtung, Straßenglätte! Die Aussichten bis Montag: Meist bewölkt oder trüb und windig. Zeitweise auch Schnee, in tiefsten Lagen mit Regen vermischt. Sonne nur am Sonntag südlich der Donau. Tageshöchstwerte zwischen minus 2 und plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 20:00 Uhr