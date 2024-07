Das Wetter: Viele Wolken mit Regen und nur wenig Sonne

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es meist bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Von Westen kommt neuer schauerartiger oder gewittriger Regen. Höchsttemperaturen 17 bis 22 Grad. In der Nacht erst noch regnerisch, später Auflockerungen mit Tiefstwerten um 12 Grad. Von morgen bis Donnerstag bleibt es bewölkt mit Regenfällen, ab und zu Sonne. Höchstwerte 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 12:00 Uhr