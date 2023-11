Das Wetter: Viele Wolken, immer mehr Regen, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag verdichtet sich bayernweit die Wolkendecke. In der Nähe der Alpen wird es dabei immer regnerischer. Die Höchstwerte liegen bei drei bis neun Grad. Für das Oberallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst bis Mittwoch vor ergiebigem Dauerregen mit örtlichen Überschwemmungen. In der Nacht dann auch andernorts Regen. Die Temperaturen sinken auf sieben bis zwei Grad. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch: Wolken, Regen und teils viel Wind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 15:00 Uhr