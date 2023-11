Das Wetter: Viele Wolken, im Süden etwas Sonne, Werte bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, Sonne am ehesten im Süden. Zunächst im Osten vereinzelt Schnee oder Schneeregen, ab Mittag von Nordwesten her teils länger anhaltende Schnee- und Regenfälle. Höchstwerte 1 bis 5 Grad, in der kommenden Nacht um 1 Grad. Erst am Mittwoch freundlicher mit nur noch vereinzelten Schneeschauern. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad, in den Nächten Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 06:00 Uhr