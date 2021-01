Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, aber trocken. Etwas Sonne gibt es am ehesten in Richtung Alpen. Höchstwerte -1 bis +3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Hochnebel und örtlich Regen. Am Mittwoch bedeckt, im Süden Schneefall. Am Donnerstag trocken und bewölkt, in den Alpen etwas Sonne. Höchstwerte zwischen 1 und +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 06:00 Uhr