Das Wetter: Viele Wolken, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In Unter- und Oberfranken ab und zu freundlich, sonst stark bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht vielerorts Regenfälle und Abkühlung auf 8 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag in Nordbayern immer wieder sonnige Abschnitte, im Süden Wolken und Regenfälle. Am Samstag vielerorts freundlich. In den Nächten Tiefstwerte bis 3 Grad, am Tag maximal 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 15:00 Uhr