Das Wetter: Viele Wolken, frischer Wind, bis 7 Grad

Söder regt bundesweite Krankenhaus-Ampel an

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hält zur Bewertung der Corona-Lage eine bundesweite und aussagekräftige Krankenhaus-Ampel für nötig. Angesichts der laufenden Omikron-Welle sei die bisher im Blickpunkt stehende Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr aussagekräftig genug, vor allem wegen mangelnder Testmöglichkeiten. Söder will deshalb von der Bundesregierung ein neues Bewertungssystem, das sich an der Belegung der Krankenhausbetten und einer möglichen Überlastung des Pflegepersonals orientieren solle. Man müsse wissen, wie viele Personen ausschließlich wegen Corona in die Klinik kommen und wie viele lediglich mit Corona. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sprach sich bereits gegen ein solches bundesweit anwendbares Warnsystem aus. Er sagte, die Hansestadt habe sich immer an der regionalen Lage ausgerichtet. Auch Niedersachsens Regierungschef Weil widersprach. Man solle die Bürger nicht durch wechselnde Maßstäbe verunsichern, so Weil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.01.2022 12:45 Uhr