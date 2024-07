Das Wetter: viele Wolken, etwas Sonne, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es meist bewölkt mit wenig Sonne und gebietsweise schauerartigem, gewittrigem Regen. In der Nacht regnet es im Süden erst noch, sonst meist trocken mit Auflockerungen und Tiefstwerten bei 14 bis 9 Grad. Morgen, Mittwoch und Donnerstag bewölkt, vereinzelt gewittriger Regen, wenige sonnige Abschnitte. Bei 15 bis 21 Grad mitunter recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 18:00 Uhr