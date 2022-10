Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am heutigen Montag dann tagsüber bewölkt mit Regen. Dienstag und Mittwoch nach Nebelauflösung oft freundlich, vor allem in Alpennähe. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21, die Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad.

