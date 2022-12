Das Wetter: viele Wolken, bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viele Wolken mit kurzen freundlichen Abschnitten. Im Norden und Osten kann es leicht regnen oder schneien bei einem bis sechs Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis -7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen scheint an den Alpen die Sonne, am Freitag im nördlichen Franken freundlich, sonst viele Wolken. Am Freitag und Samstag kann es im Mittelgebirgsraum, an den Alpen und südlich der Donau schneien bei -2 bis +4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 14:45 Uhr