Das Wetter: viele Wolken, aber meist trocken - Tiefstwerte um den Gefrierpunkt

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht im Osten teilweise klar, sonst meist bewölkt, am Untermain ist später etwas Regen möglich. Tiefstwerte in der Nacht zwischen plus drei und minus sechs Grad. In der nächsten Tagen weiter viele Wolken und gebietsweise Regen, morgen örtlich auch Schneeregen. Höchstwerte morgen 2 bis 7 Grad, ab Dienstag noch milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 17:00 Uhr