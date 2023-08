Das Wetter: Viel Sonnenschein und Erwärmung auf 29 bis 34 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 29 und 34 Grad. In der kommenden Nacht Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen und am Dienstag weiter sonnig und heiß. Höchstens ganz vereinzelte Wärmegewitter, am ehesten am Mittwoch. Höchstwerte bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2023 06:00 Uhr