Das Wetter: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 27 bis 31 Grad.

Das Wetter in Bayern: Durchwegs sonniges Wetter, am Abend in den Alpen Gewitter möglich; Erwärmung auf 27 bis 31 Grad. In der Nacht vielerorts klar und Temperaturrückgang auf 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend freundlich, in Süd- und Ostbayern vereinzelt Gewitter. Am Freitag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein bei 24 bis 29 Grad. Am Samstag Sonne von früh bis spät bei 29 bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 07:00 Uhr