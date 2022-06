Das Wetter: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 26 bis 31 Grad.

Nachrichtenarchiv - 15.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist klar oder nur leicht bewölkt. Im Süden und den Alpen am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter möglich. Bis zum Nachmittag Erwärmung auf 26 bis 31 Grad. Tiefstwerte in der Nacht17 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, an den Alpen bis zum Bayerischen Wald örtlich Schauer und Gewitter. 24 bis 29 Grad. Am Samstag Sonnenschein bei 29 bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 06:00 Uhr