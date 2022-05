Das Wetter: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 22 bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht meist klar, zum Morgen hin mehr Wolken und am Untermain sowie in Schwaben örtlich Schauer oder Gewitter möglich, Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und übermorgen teils länger sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Mittwoch überwiegend sonnig. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 12:00 Uhr