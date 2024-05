Das Wetter: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne und Wind. An den Alpen kann es regnen. Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht meist klar, Abkühlung bis 11 Grad. Morgen teils Sonne, teils Wolken mit einzelnen Schauern, Temperaturen bis 26 Grad. Am Donnerstag unbeständig, am Freitag bewölkt und regnerisch. Höchstwerte dann nur noch bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2024 11:45 Uhr