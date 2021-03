Nachrichtenarchiv - 31.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnenschein und Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht 8 bis 1 Grad. Morgen sonnig bei 19 bis 23 Grad, im Mittelgebirgsraum leichte Schauerneigung. Karfreitag und -samstag Wolken und teils länger Sonne, am Karfreitag an den Alpen lokale Schauer möglich. Es wird wieder etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 16:00 Uhr