Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend weiter viel Sonnenschein bei lebhaftem Wind. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen wieder freundlich bei bis zu 24 Grad. Am Wochenende weiter warm und sonnig. In den Alpen kann es abends regnen. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 17:00 Uhr