Das Wetter: Viel Sonnenschein, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und nur einige Quellwolken. In den östlichen Mittelgebirgen Schauer möglich. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht meist sternenklar. Die Temperaturen fallen bis auf 10 Grad. Bis Dienstag oft freundlich, nur nahe den Alpen örtlich Schauer und Gewitter. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken, mal Regen, teils gewittrig. Höchstwerte zwischen 18 und 26 Grad, in den Nächten 14 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 12:00 Uhr