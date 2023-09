Das Wetter: Viel Sonnenschein bei maximal 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach letzten Nebelfeldern heute viel Sonne mit höchstens einigen wenigen Wolken bei 27 bis 31 Grad. In der Nacht sternenklar, zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte um 14 Grad. Bis zum Dienstag weiter viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 26 bis 31. Dienstagabend erste Gewitter möglich. Am Mittwoch bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen und nur noch 18 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 10:00 Uhr