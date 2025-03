Das Wetter: Viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei maximal 5 bis 11 Grad. In Böen ein starker und kalter Ostwind. In der kommenden Nacht meist sternenklar bei 0 bis minus 9 Grad. Bis Freitag weiterhin sonnig. Am Donnerstag aber gelegentlich auch lockere Wolken und föhnig, dann bei 14 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2025 12:00 Uhr