Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, am Nachmittag und Abend sind im Bayerischen Wald lokale Gewitter möglich. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag weiter sonnig und kaum Wärmegewitter. Es bleibt sehr warm bei Höchstwerten zwischen 27 und 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 06:00 Uhr