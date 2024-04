Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 23 bis 28 Grad. In der Nacht sternenklar und Temperaturrückgang auf 12 bis 7 Grad. Auch morgen und am Montag oft sonnig. Am Dienstag anfangs im Osten noch länger sonnig, sonst von Westen her Schauer. Es wird etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 15:00 Uhr