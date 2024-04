Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag viel Sonne bei 23 bis 28 Grad. In der Nacht sternenklar mit Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Auch morgen und am Montag oft sonnig. Am Dienstag anfangs im Osten noch länger sonnig, sonst von Westen her Schauer. Erst am Dienstag wird es etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 12:00 Uhr