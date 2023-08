Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig bei 21 bis 26 Grad. In der Nacht sternenklar und Temperaturrückgang auf 14 bis 7 Grad. Morgen Sonnenschein von früh bis spät. Auch am Wochenende oft freundlich, vereinzelt Wärmegewitter.Tageshöchsttemperaturen 25 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 16:00 Uhr