Meldungsarchiv - 13.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und am Abend viel Sonne ab und zu lockere Wolken. In Böen lebhafter Wind. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. In der Nacht meist sternenklar, Tiefstwerte zwischen 14 und 6 Grad. Die nächsten Tage vielerorts mehr Sonne als Wolken, am Donnerstag und Freitag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2023 16:00 Uhr