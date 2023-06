Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 19 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. An den Alpen und im Bayerischen Wald kann es vereinzelt Schauer geben. Lebhafter Wind. Höchstwerte 19 bis 27 Grad, in der Nacht klar bei Tiefstwerten um 10 Grad. Auch am Wochenende wird es sonnig bei maximal 26 Grad, nachmittags sind in Alpennähe Gewitter und Schauer möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 12:00 Uhr