Das Wetter: Viel Sonnen, 25 bis 31 Grad.

Faeser regt früheren Renteneintritt für Ehrenamtler an

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat vorgeschlagen, dass langjährige Ehrenamtler künftig früher in Rente gehen dürfen. Bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland regte die SPD-Politikerin an, wer ein Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet habe, solle ein Jahr früher in Rente gehen. In dem Zusammenhang würdigte Faeser das ehrenamtliche Engagement von Menschen bei Feuerwehren und Rettungsdiensten, warnte aber auch, dass das vielleicht nicht ausreicht. Deshalb fordert sie eine Debatte über ein soziales Pflichtjahr. Nach ihren Worten gibt es bereits eine veränderte Lage in Deutschland mit zunehmenden Naturkatastrophen wie Hochwassern, Waldbränden oder langen Trockenperioden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2022 08:00 Uhr