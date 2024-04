Das Wetter: Viel Sonne, wenige Wolken, bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag freundlich mit wenigen Wolkenfeldern. Werte zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen bei 12 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, auch Regen ist möglich. Temperaturen bis 24 Grad. Am Mittwoch dann bewölkt und regnerisch, dabei etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 12:00 Uhr