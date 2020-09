Das Wetter: Viel Sonne, wenige Wolken - bei 20 bis 25 Grad

US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist tot

Washington: Die einflussreiche US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist tot. Nach Angaben des Supreme Court ist sie im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in Washington an Krebs gestorben. Ginsburg gehörte dem linksliberalen Flügel am Obersten Gericht des Landes an. US-Demokraten fordern, den nun frei gewordenen Richterstuhl erst nach der Präsidentschaftswahl im November zu besetzen. Der Minderheitsführer im Senat, Schumer, schrieb auf Twitter, das amerikanische Volk sollte bei der Auswahl des nächsten Richters am Supreme Court mitreden. Beobachter gehen davon aus, dass US-Präsident Trump versuchen wird, den Richterstuhl noch vor der Wahl nachzubesetzen. Trump hatte in seiner Amtszeit bereits zwei konservative Richter an das höchste US-Gericht berufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 06:00 Uhr