Das Wetter: Viel Sonne, wenig Wolken und wieder windig - bis 25 Grad

Eschede: 25 Jahre nach dem verheerenden ICE-Unglück in der niedersächsischen Gemeinde wird dort an die Opfer der Katastrophe erinnert. Neben Überlebenden und Hinterbliebenen wird auch Bundesverkehrsminister Wissing an der Zeremonie am Mahnmal teilnehmen. Zum Unglückszeitpunkt kurz vor 11 Uhr ist eine Schweigeminute geplant. Auf der Bahnstrecke bei Eschede war am 3. Juni 1998 ein ICE bei hohem Tempo in Folge eines gebrochenen Radreifens entgleist und gegen eine Straßenbrücke geprallt, die daraufhin zusammenbrach. 101 Menschen kamen ums Leben. Es war das schwerste Eisenbahnunglück in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 06:15 Uhr