Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 13 und 22 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um 4 Grad. Morgen am westlichen Alpenrand Wolken, sonst sonnig. Dabei sehr windig. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 20 Grad. In der Nacht 7 bis 2 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 11:30 Uhr