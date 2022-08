Nachrichtenarchiv - 10.08.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit nur wenigen Wolken, Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad. In der sternklaren Nacht Abkühlung auf 13 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Weiterhin sonniges Hochdruckwetter bei Tageshöchstwerten zwischen 24 und 32 Grad. Tiefstwerte in den Nächten 16 bis 9 Grad.

