Das Wetter: Viel Sonne, später Wolken und Schauer, bis 31 Grad

Der Bayern1-Wetterservice: Heute gibt es erstmal viel Sonne, im Tagesverlauf ziehen dann einige Quellwolken auf. Am späten Nachmittag und Abend kann es örtlich Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 16 und 11 Grad. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Und die weiteren Aussichten: Auch am Montag unbeständig mit Regen, Schauern und Gewittern. Dabei wieder kühler.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.05.2025 05:00 Uhr