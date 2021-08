Das Wetter: Viel Sonne, später Wärmegewitter

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig bei 27 bis 32 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Schwaben und im westlichen Oberbayern. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; gebietsweise gewittrig. Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken und teils gewittrigen Regenfällen. Dienstag und Mittwoch ab und zu sonnig und kaum noch Regen bei 17 bis 24 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 16:30 Uhr