Das Wetter: Viel Sonne, kaum Wolken, bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, kaum Wolken bei maximal 23 bis 28 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte bis 9 Grad. Morgen ähnlich sommerlich wie heute. Am Dienstag erst freundlich, später örtlich auch nass und kühler bei bis zu 23 Grad. Am Mittwoch bewölkt und teils regnerisch, nur noch 14 Grad in der Spitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 15:30 Uhr