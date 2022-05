Das Wetter: viel Sonne, in Alpennähe Gewitter möglich

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es viel Sonnenschein, nur an den Alpen Sonne und Wolken, am Nachmittag und am Abend sind dort auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen weiter viel Sonne, ab Montag kommen immer öfter örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 09:00 Uhr