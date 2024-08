Das Wetter: Viel Sonne, im Tagesverlauf Wärmegewitter, bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Der heutige Freitag beginnt meist sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 31 Grad. Am Nachmittag und Abend kann es in Süd- und Ostbayern örtlich schwere Gewitter geben. In der Nacht Abkühlung auf bis zu 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Das Wochenende wird wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Morgen noch 23 bis 28 Grad, dann kühler. Ab Montag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 06:00 Uhr